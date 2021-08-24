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Жизнь

Алтайский омбудсмен и новый прокурор в коллаборации будут упрощать жизнь бизнесу

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов познакомился с новым главным прокурором края Антоном Германом. Они заключили соглашение о сотрудничестве и договорились вместе решать проблемы бизнеса.

Андрей Осипов и Антон Герман.
Андрей Осипов и Антон Герман.
instagram.com/business_ombudsman_osipov

Прокуратура — главный партнер по защите прав предпринимателей, подчеркнул в своем Instagram Осипов.

«Особенно в части контроля в этой части за деятельностью других контрольно-надзорных органов. Именно совместно с прокуратурой мы решаем (и положительно решаем) многие проблемы и обращения наших предпринимателей», — считает омбудсмен.

В сентябре Осипов и Герман проведут совместное заседание Общественных советов при прокуратуре края и уполномоченном, чтобы рассмотреть индекс административного давления по итогам 2020 года.

К слову, по этому показателю регион поставил рекорд, переместившись с 62 места на шестое.

«Надеюсь, что тесная работа с прокуратурой края в этой части облегчит жизнь наших предпринимателей. В этом и суть работы уполномоченного. И нацеленность на это прокуратуры тоже видна», — заключил Андрей Осипов.

Нового прокурора представили коллективу алтайского ведомства 7 июля.

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