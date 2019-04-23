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Жизнь

Минприроды не собирается ограничивать доступ в леса Алтайского края из-за пожаров

Власти Алтайского края не собираются ограничивать вход в лес на майские праздники. В краевом минприроды решили усилить профилактическую и информационную работу по противопожарной безопасности и предупреждению развития лесных пожаров.

Костер в лесу.
Костер в лесу.
pixabay.com

Несмотря на раннее и сложное начало пожароопасного сезона, краевое минприроды не планирует ограничивать жителям вход в лес. Как пояснили altapress.ru в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, локальные ограничения могут вводить местные власти.

По данным МЧС на 23 апреля, высокий (4-й) класс пожарной опасности зафиксирован на территории Заринского и Тальменского районов.

Если все-таки придется вводить ограничения, то на въездах в лесные массивы будут организованы пропускные пункты, а в лес по-прежнему будут обходить дежурные патрули.

Несмотря на отсутствие общекраевого запрета, спасатели предупреждают, что безответственное отношение к огню может обернуться трагедией. Только 22 апреля в крае произошло 97 пожаров — горела трава.

По оперативным данным региональной диспетчерской службы минприроды, за прошедшие сутки пострадало два лесных участка — в Баевском (Каменский район) и Ларичихинском (Тальменский район) лесничествах. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности местного населения.

Что запрещено делать в лесах

  • разводить костры;
  • бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);
  • оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.);
  • заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;
  • засорять леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором;
  • сжигать мусор, вывозимый из населенных пунктов;
  • выжигать травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам.

По оперативным данным региональной диспетчерской службы краевого минприроды, с 5 апреля на землях лесного фонда произошел 21 пожар, от огня пострадало 40,59 га.

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