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Алтайское УФАС просит оценить провокационную рекламу «Магис Спорта»

Алтайское УФАС просит жителей региона высказать мнение о новой рекламе велнес-клуба «Магис Спорт». В ней изображена полная женщина на крыше символа Барнаула — здания под шпилем.

Реклама клубов "Магис Спорт".
Реклама клубов "Магис Спорт".
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На щите также есть текст: «1 место по ожирению занимает Алтайский край среди регионов РФ. Исправляй статистику». Напомним, в июле 2018 года о серьезных проблемах с избыточным весом у населения края сообщил Минздрав РФ.

В алтайском УФАС сообщают, что новая реклама уже привлекла внимание жителей края, СМИ и вызвала общественный резонанс в социальных сетях.

Для всестороннего и объективного рассмотрения рекламы на соответствие нормам Федерального закона «О рекламе» у управления возникла необходимость изучить общественное мнение.

Поучаствовать в опросе можно на сайте алтайского УФАС, а также в официальном аккаунте ведомства в социальной сети ВКонтакте.

Напомним, «Магис Спорт» в последние два года регулярно размещает рекламу, вызывающую у барнаульцев смешанные чувства. В 2018 году обсуждалась реклама, привязанная к пенсионной реформе. У нее был слоган «Доплыви, добеги, докрути — доживи до пенсии».

Раньше были кампании «Было — сало», где изображались этапы похудения женщины, и «Пора менять костюмы», где женщина вылезала из костюма коровы. На рекламу фитнес-клубов жаловались в УФАС, но служба не сочла ее оскорбительной.

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