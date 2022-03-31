1 апреля
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Жизнь

«Ногу негде поставить»: алтайскую полицию попросили лучше следить за собачниками и «кучками» на улицах

31 марта депутаты АКЗС заслушали доклад начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрея Подоляна. Выступление было исчерпывающее, но у народных избранников все равно возникли замечания по разным сферам. Один из депутатов заговорил о насущном.

С собакой в заведениях Барнаула.
С собакой в заведениях Барнаула.
Анна Зайкова, altapress.ru

Михаил Зайцев из КПРФ обратил внимание на традиционную весеннюю проблему, когда с таянием снега всплывают наружу остатки собачьих экскрементов, неубранных нерадивыми хозяевами.

«Для центральных улиц города это еще не такая актуальная проблема, но вы зайдите во дворы, там же ногу негде поставить», — возмутился депутат.

По его словам, следить за тем, как собачники соблюдают закон и убирают за своими питомцами можно тщательнее.

«Время выгула обычно происходит с 6:00 до 9:00 утра и вечером с 19:00 до 22:00», — отметил он.

Напомним, в 2022 году в регионе ужесточила наказание за оставленные дымящиеся «кучки». Теперь за это можно получить штраф до 3 тыс. рублей.

В ГУ МВД России по Алтайскому краю позже уточнили, что сущность заданного вопроса никакого отношения к компетенции органов внутренних дел не имеет.

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