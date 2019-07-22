Американские власти решили поселить астронавтов на Луне

Вице-президент США Майк Пенс заявил в интервью телекомпании CBS , что в 2024 году американские астронавты не только полетят на Луну, но и останутся там для создания «надежной базы», которая в будущем позволит «рассчитывать на полет человека на Марс».

Администрация США продолжит поддерживать проект создания ракеты Orion, которая, как предполагается, доставит астронавтов на Луну через пять лет.

«При прежних администрациях этот проект не получал должного внимания и финансирования», но нынешняя команда Белого дома «такую ошибку не допустит», отметил вице-президент.

Пенс утверждает, что президент США Дональд Трамп рассчитывает «вернуть Америку» на Луну в любом случае, так как это необходимо для лидерства Соединенных Штатов в освоении космического пространства. Вице-президент также выразил уверенность в том, что астронавты НАСА высадятся на Марсе «в обозримом будущем», пишет polit.ru.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал вернуть астронавтов на Луну и установить на Марсе американский флаг. На эти цели из госбюджета, по его словам, планируется выделить 1,6 млрд долларов.

Между тем ученые сообщили, что красное вино поможет долететь до Марса. Вещество, содержащееся в составе красного вина — защищает мускулы млекопитающих при низком уровне гравитации или ее отсутствии. Оно может помочь астронавтам и космонавтам избежать атрофии мышц при полете на Марс.