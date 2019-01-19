Англичане-кругосветчики на больших красных грузовиках добрались до Барнаула

Трое путешественников из Великобритании, совершающих кругосветное путешествие на двух грузовиках, были замечены сегодня в Барнауле. Вероятно, они оказались в столице Алтайского края по пути из Монголии.

Трое англичан Гари, Мэт и Тина начали свое кругосветное путешествие 24 сентября 2017 года. Они назвали его «Просто побег» — Just Escape. Побег от обыденности жизни в те места, где не ступала нога человека.

Путешествуют они на двух красных грузовиках, которые к «побегу» тщательно подготовили: например, сделали так, чтобы из кабины можно было зайти в грузовую часть.

Англичане не ведут блог путешественника. То есть не рассказывают словами, что видят — ну, разве что только немного. Чтобы объяснить людям, что они чувствуют, что заставляет их смеяться и плакать. Зато они много показывают: красивые места и интересных людей.

Наша задача состоит в том, чтобы поделиться историей нашего сухопутного приключения через цифровые медиа. Мы надеемся, что наших видео, фото и блогов достаточно, чтобы вдохновить других выйти и исполнить свои мечты, какими бы они ни были.

В Барнаул они попали, скорее всего, из Монголии, где были, судя по записям в соцсети, в декабре. Монголия их восхитила и поразила.

То , что англичане увидели в Монголии. Facebook.

«Монголия — страна, которая никогда не разочаровывает». «У нас были трудные несколько недель, но в такие моменты, как эти, ты понимаешь, что оно того стоило», — пишут они.

Впечатления о Барнауле они пока нигде не оставили. А вот барнаульцы уже оставляют впечатления о них — грузовики путешественников выглядят необычно, а для нашей черно-белой зимы так вообще колоритно.