«Звезда причала». Анна Седокова разогрела своих поклонников на ночном пляже на Алтае

Ночной концерт состоялся на «Причале22».

По словам исполнительницы, она так устает, что даже спит в самолете с косметикой. О чем рассказала подписчикам перед концертом в Яровом.

Вчера уснула прям в косметике. С этими сопелками <…> Сон был ровно полтора часа, потом самолёт, после Новосибирск. А сейчас, мы уже как часа два в машине — едем в Яровое с концертом. Ещё часа 4, наверное, в пути. Будет время и подумать и почитать. И поговорить, если хотите.