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Жизнь

Анжелина Джоли станет героиней киновселенной Marvel

Актриса Анжелина Джоли ведет переговоры о съемках в фильме «Вечные» от Marvel. Об этом сообщает super.ru со ссылкой на The Hollywood Reporter. На какую именно роль претендует Джоли, пока неизвестно.

Анджелина Джоли.
Анджелина Джоли.
www.youtube.com/user/NTDRussian

«Вечные» расскажет о расе суперлюдей, пишет daily.afisha.ru. Миллионы лет назад Целестиалы проводили генетические эксперименты и создали Вечных и Девиантов. Эти расы стали противниками. На протяжении тысячелетий они влияли на развитие человеческой цивилизации.

Вечные обладают необычными способностями: например, летают, создают силовые поля или читают мысли.

Главной героиней нового фильма Marvel будет одна из Вечных по имени Серси.

Режиссером «Вечных» станет Хлои Чжоу: это ее первый крупный студийный фильм.

Съемки фильма должны стартовать в августе 2019 года.

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