1 апреля
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Жизнь

АО «Сибирь-Полиметаллы» приступило к трансформации охраны труда и промышленной безопасности

АО «Сибирь-Полиметаллы» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) первым приступило к внедрению масштабного проекта УГМК «Безопасность труда». Его главная цель — усовершенствовать систему промышленной безопасности и вовлечь в этот процесс всех работников.

Промышленная безопасность.
Промышленная безопасность.
АО «Сибирь-Полиметаллы»

Проект разработали специалисты управления охраны труда и промышленной безопасности службы технического директора УГМК при поддержке дирекции по трансформации. Он включает в себя восемь практических инструментов, в числе которых аудиты, внутренние расследования, плановые инспекции и тренинги — все это поможет выявлять и предотвращать опасные действия на ранней стадии. Внедрение инструментов запланировано на всех производственных предприятиях УГМК, но стартовой площадкой было выбрано АО «Сибирь-Полиметаллы».

«У нас уже есть основательная и отработанная база. Два года назад мы разработали новый алгоритм для успешного ведения бизнеса. Его основополагающие тезисы звучат так: выявляем, минимизируем или ликвидируем сбои в организации труда, повышаем безопасность и производительность. Те же смыслы заключают в себе инструменты Проекта. Мы готовы объединить свои знания и опыт с коллегами, и стать положительным примером для других компаний УГМК» — поделился Вадим Рязанцев, генеральный директор АО «Сибирь-Полиметаллы».

Инфографика.
Инфографика.
АО «Сибирь-Полиметаллы»

Проект «Безопасность труда» включает в себя подготовку внутренних тренеров, тренинги для руководителей и главных специалистов, а также обучение сотрудников рабочих профессий, для них разработан тренинг «Азбука безопасности». Помимо теоретических знаний, работники предприятия смогут получить и практические навыки. Внутренние тренеры научат выявлять риски во время выполнения производственных операций, устранять их и анализировать небезопасные действия. Кроме того, сотрудники АО «Сибирь-Полиметаллы» потренируются в умении правильного информирования подчиненных и коллег о потенциальной опасности и ее последствиях.

«Инструменты, которые мы внедряем, призваны бороться с причиной травм — опасными действиями. Предотвращая их, мы сможем вывести охрану труда на новый качественный уровень» — поделился Владимир Шатунин, начальник управления промышленной безопасности и охраны труда УГМК.

Подготовка внутренних тренеров рассчитана на две недели. Перед ними стоит задача провести обучение всех руководителей и специалистов АО «Сибирь-Полиметаллы» в течение двух месяцев. Начиная с июня, инструменты «Безопасного труда» будут применяться на постоянной основе.

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