1 апреля
Коронавирус
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Жизнь

Арестованного по громкому делу бизнесмена в СИЗО разбил третий инфаркт и ковид

У арестованного по громкому коррупционному делу председателя совета директоров ГК «Биотэк» Бориса Шпигеля произошел инфаркт, а также он заразился коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на члена столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ольгу Дружинину.

Медицина, реанимация. Врач.
Медицина, реанимация. Врач.
CC0

Неделю назад Шпигеля госпитализировали из СИЗО «Матросская тишина» в гражданскую больницу в предынфарктном состоянии. Позже случился острый инфаркт миокарда и подтвердился коронавирус.

По словам Дружининой, члены ОНК опасаются, что пациента могут вернуть в СИЗО из гражданской больницы и там будет сложно оказывать ему реанимационное сопровождение.

«Это уже третий инфаркт у Шпигеля, и врачи опасаются что четвертого уже не будет», — сказала правозащитница.

Ранее защита обращалась в суд с ходатайством отпустить предпринимателя из-за ухудшения патологии аортального и митрального клапанов сердца, однако получила отказ, добавляет РИА Новости.

Тюрьма. Камера. Решетка
Тюрьма. Камера. Решетка
СС0

Борис Шпигель проходит по делу о коррупции арестованного экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

По данным правоохранительных органов, он получил 31 млн рублей от руководителя фармацевтической компании «Биотэк», бывшего сенатора Бориса Шпигеля за предоставление конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на лекарства в регионе.

Шпигель и Белозерцев вину не признают.

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