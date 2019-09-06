Архитектура тела: как инженер-строитель из Новосибирска зарабатывает на моделинге

Новосибирский студент-архитектор Егор Костылев, со скромным прозвищем Иисус, большую часть жизни провел в районном поселке Колывань. В 18 лет понял, архитектура — это немного не то, чем ему хотелось бы заниматься всю жизнь. Так и оказался в моделинге. Altapress.ru он рассказал про деньги, эскорт и жесткую конкуренцию в модельном бизнесе.

«Иногда надо делать выбор»

— Я учусь в архитектурно-строительном университете на инженера-строителя. Совмещать работу моделью с учебой довольно легко — основные мероприятия проходят вечером и длятся не более двух часов. Понятно, что есть и утренние, но я на них уже не попадаю — учеба.

Здесь вопрос выбора — университет или моделинг. Я для себя решил — мне хоть и нужен диплом просто «для галочки», но все-таки нужен. И забрасывать учебу ради подиума я точно не буду.

«Мама сказала — твоя жизнь , пробуй»

— На первом курсе, когда мне было 18 лет, я общался с одним парнем. Ему нужны были деньги, поэтому он постоянно «двигался» и брался за любое дело. Однажды он написал мне: «Егор, есть возможность легко и нормально заработать». Я согласился. Там и познакомился с директором модельного агентства, которая предложила мне время от времени у нее подрабатывать.

Егор Костылев предоставлено Егором Костылевым

После этого я три с половиной года работал в разных агентствах. За это время научился ходить по подиуму, позировать, правильно разговаривать с клиентами. В прошлом году меня заметили — предложили работу за границей. Я все узнал, мы заключили контракт. Все это лето я работал моделью в Китае.

Мама поддержала сразу, сказала: «Это твоя жизнь. Пробуй, я никогда не буду против». Сейчас моделинг для меня — основной заработок. Я делаю разные архитектурные проекты на заказ, но на них столько не заработаешь.

«Подумал — вау! — и забил на это»

— В портфолио я «вкинул» 15 тысяч рублей — это три профессиональных фотосессии. Здесь все индивидуально, если человек сможет раскрыться в разных образах за три съемки, то этого вполне достаточно.

Из одежды тоже ничего не покупал — на кастинги надеваю спортивный низ, черный верх и нижнее белье без рисунка. Мне объяснили, что через черные вещи не видно, что ты забыл побриться. Смешно, но это правда.

Егор Костылев Предоставлено Егором Костылевым.

Парню пробиться в модельном бизнесе гораздо проще, чем девушке. Достаточно иметь красивое лицо и «аккуратное» в меру подкачанное тело. А девушкам за фигурой надо следить постоянно — иначе никак. У меня нормальное тело — я не худой и не толстый. В агентстве мне сказали: «Подкачайся, и тебе дорога в Штаты светит». Я подумал: «Вау!», и забил на это.

«Насыпали кнопки в обувь»

— Конкуренция между парнями в моделинге жесткая, но я никогда не ощущал ее на себе. Может быть, потому что позитивно отношусь к чужим успехам. Если я прошел кастинг — хорошо. Если кто-то другой прошел, а я нет — искренне радуюсь за другого человека.

Егор Костылев предоставлено Егором Костылевым

У некоторых парней это переходит все грани. Как-то на показе моему знакомому такие «конкуренты» насыпали кнопки в ботинки. Он повредил ногу так, что не мог даже стоять на месте. Но по подиуму ему пришлось пройти все равно.

«Выгоняли на улицу в 5 градусов в нижнем белье»

— Этим летом я работал в Китае. Мне предложили — я согласился. А кто бы отказался от халявной поездки в другую страну? В России, когда я только начинал, получал минимум 1 тысячу рублей за показ — просто пройтись туда и обратно. В Китае за это платят примерно 10 тысяч рублей.

Егор Костылев предоставлено Егором Костылевым

Получать парню за границей 750 тысяч рублей в месяц можно вообще не напрягаясь. Они очень любят европейцев. Была такая ситуация, когда нам сказали: «Здесь они (показывает на китайцев) — просто модели, а вы — супермодели. Европейцы, и поэтому вау!».

Единственное, в Китае думают, что сибиряки — морозоустойчивые. Поэтому девушек в нижнем белье выгоняли на улицу в пять-шесть градусов встречать гостей, мне это не понравилось.

«Предложила 30 тысяч рублей за эскорт»

— В Китае я участвовал в показе нижнего белья. Чувствовал себя комфортно — это же просто одежда. После него ко мне подошла дамочка и сказала, что я ей очень понравился.

Егор Костылев предоставлено Егором Костылевым

Я это слышал постоянно, в Китае европейцы — богоподобные существа, поэтому не заострил внимание, просто поблагодарил. А она продолжила со мной общаться, стала спрашивать сколько мне лет. Сказала, что я молодой совсем, но это хорошо. А потом: «Давай ты поедешь, поужинаешь со мной. Я заплачу тебе 30 тысяч рублей». Я отказался. Подумал, что мне это не надо, но соблазн был очень сильный.

«Пейте или оштрафую»

— Однажды была такая ситуация. В агентстве предложили подработать в дорогом ресторане. Мы с другими парнями-моделями должны были просто предлагать гостям элитный алкоголь. Когда приехали туда, нам сказали, что мы должны еще и пить вместе с ними. Так гости почувствуют, что это действительно дорогой напиток.

Егор Костылев предоставлено Егором Костылевым

В любом агентстве подтвердят — модель не имеет право употреблять алкоголь на работе или приходить в нетрезвом виде. Я сказал, что не пью. Мой друг был за рулем, и тоже пытался отказаться. Нам стали грозить штрафом размером с гонорар. В результате — мы пили вместе со всеми.

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