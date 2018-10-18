Астронавт рухнувшего «Союза» поражен слаженной работой спасателей

Американский астронавт Ник Хейг заявил, что поражен слаженной работой спасателей, которые помогли ему и российскому космонавту Алексею Овчинину выбраться из капсулы после экстренного приземления, сообщает РИА Новости.

Хейг описал главе NASA Джиму Брайнденстайну весь процесс аварийного спуска и посадки, видео их беседы распространило американское космическое агентство.

Аварийный спуск

Сразу после приземления члены экипажа пытались понять, стоит ли им самостоятельно выбираться из капсулы или ждать подмоги, написал астронавт.

«У них было три парашютиста-спасателя. Как только они обнаружили, где мы, они спрыгнули… Всего через несколько минут кто-то стучал в окно рядом со мной, показывал мне знаками, что все ОК, я отвечал широкой улыбкой, и потом они открыли люк», — рассказал Хейг, пишет bfm.ru.

Ранее сообщалось, что эксперты, которые расследуют причины аварии «Союз-ФГ», считают — при сборке ракеты-носителя в монтажно-испытательном корпусе космодрома «Байконур» была допущена ошибка.

Неполадка была допущена во время стыковки боковых блоков ко второй ступени ракеты-носителя. К примеру, повреждение могли причинить подъемным краном при подъеме блока. «Это не конструкторская ошибка и не заводской брак. Скорее, речь идет об эксплуатационных ошибках», — сообщили источники.

Видеорегистратор и данные телеметрии «Союза-ФГ», потерпевшего аварию во время пуска 11 октября, доставлены в РКК «Энергия» для изучения и формирования выводов. Результаты анализа будут переданы комиссии, созданной для расследования инцидента.