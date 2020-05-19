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Жизнь

Авиакомпании отменили рейсы в Барнаул до конца мая

Барнаульский аэропорт на своей странице во «ВКонтакте» рассказал об изменениях в расписании движения воздушных судов.

Международный аэропорт Барнаул
Международный аэропорт Барнаул
Алексей Рыжков

Свои рейсы отменили «Уральские авиалинии», «Сибирь», «Аэрофлот», «СиЛА», «КрасАвиа», «ЮТэйр» и «ИрАэро».

«Изменения произошли по решению авиакомпаний», — подчеркнули в аэропорту.

Какие рейсы отменили

  • «Уральские авиалинии»: рейсы U6651/652 — 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28,29 мая 2020 года; рейсы U6629/630 — 18, 23, 25, 30 мая 2020 года; рейсы U6631/632 — 19, 23, 26 мая 2020 года; рейсы U61333/1334 — 18, 22, 25, 29 мая 2020 года.
  • «Сибирь»: рейсы S72601/2602 — 19, 20 мая 2020 года.
  • «Аэрофлот»: рейсы SU1430/1431 — 18, 20, 22 мая 2020 года.
  • «СиЛА»: рейсы СЛ47/48 — 18, 20, 22, 25, 27, 29 мая 2020 года.
  • «КрасАвиа»: рейсы ЭК83/84 — 19, 23, 26 мая 2020 года.
  • «ЮТэйр»: рейсы ЮТ213/214 — 23 мая 2020 года; рейсы ЮТ183/184 — 20, 24 мая 2020 года.
  • «ИрАэро»: рейсы РД225/226 — 22, 29 мая 2020 года; рейсы РД210/211 — 22, 29 мая 2020 года.

Ранее сообщалось, что авиакомпании не спешат возобновлять рейсы из Барнаула в столицу.

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