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Жизнь

Авиашоу в День города в Барнауле могут отменить

Авиашоу, которое запланировали провести в День города 7 сентября, может не состояться из-за непогоды. Синоптики прогнозируют усиление ветра и временами небольшой дождь.

Парашютист в Барнауле
Парашютист в Барнауле
Барнаульский авиаспортклуб

Руководитель Барнаульского авиаспортклуба Николай Радостев рассказал «КП — Барнаул», что парашютисты могут прыгать максимум при ветре 6 м/с.

«Более сильный ветер станет серьезным препятствием», — отметил он.

Пока официальных сообщений от организаторов по этому поводу не было. Погоду будут оценивать непосредственно в День города утром и в обеденное время.

Напомним, авиашоу начнется в 16:00. Авиагруппа «Лидер» и спортсмены-парашютисты планируют показательные выступления для жителей города.

7 сентября праздничная программа на набережной Оби начнется с утра. В 11:00 здесь стартует спортивный марафон: участники побегут по лестнице в Нагорный парк. В 14:00 начнутся выступления детских творческих коллективов, а в 19:00 перед зрителями выступит кавер-группа «One day band».

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