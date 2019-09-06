Авиашоу в День города в Барнауле могут отменить

Авиашоу, которое запланировали провести в День города 7 сентября, может не состояться из-за непогоды. Синоптики прогнозируют усиление ветра и временами небольшой дождь.

Руководитель Барнаульского авиаспортклуба Николай Радостев рассказал «КП — Барнаул», что парашютисты могут прыгать максимум при ветре 6 м/с.

«Более сильный ветер станет серьезным препятствием», — отметил он.

Пока официальных сообщений от организаторов по этому поводу не было. Погоду будут оценивать непосредственно в День города утром и в обеденное время.

Напомним, авиашоу начнется в 16:00. Авиагруппа «Лидер» и спортсмены-парашютисты планируют показательные выступления для жителей города.

7 сентября праздничная программа на набережной Оби начнется с утра. В 11:00 здесь стартует спортивный марафон: участники побегут по лестнице в Нагорный парк. В 14:00 начнутся выступления детских творческих коллективов, а в 19:00 перед зрителями выступит кавер-группа «One day band».