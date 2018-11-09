Автору вирусного видео про медведицу и медвежонка пришлось оправдываться

Оператора дрона Дмитрия Кедрова критикуют за то, что он ради эффектного кадра подверг опасности медведицу с детенышем, пишет « Газета.ру ». На видеоролике из Магаданской области, который стал вирусным, звери взбираются по отвесному заснеженному склону, при этом медвежонок множество раз срывается вниз.

Многих восхищает упорство медвежонка, однако ролик получил массу критики. Автора обвинили за то, что дрон приблизился слишком близко к животным. В том числе присоединившиеся к обсуждению ученые рассказали, что этот аппарат расценивается медведями как источник опасности.

Доктор Жаклин Гилл из Университета Мэна (США) призвала людей не делиться подобными видеороликами: «Видео с медвежонком, карабкающимся к его взволнованной матери, разлетелось, как символ настойчивости. Но это не так. Это опасная настойчивость безответственного оператора, который должен был предполагать последствия».

Дмитрий Кедров в интервью ТАСС рассказал, что хотел показать «интересный, нестандартный эпизод, связанный с жизнью диких животных». Для этого он использовал зум, а не приближал аппарат близко к животным. Однако профессиональный операторы заявили, что дрон действительно был на небольшом расстоянии от карабкающихся вверх медведей.