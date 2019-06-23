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Жизнь

Азербайджанец из Сибири вернул растяпе-бизнесмену потерянный миллион

28-летний азербайджанец — продавец фруктов из Иркутска Шамхал Гезалов стал героем в городе. Он увидел, как мужчина, выйдя из банка уронил пакет с деньгами, подобрал сверток, догнал его на машине и вернул наличные. Денег в пакете оказалось около 1 млн рублей, пишет «Комсомольская правда Иркутск».

Кредит, деньги.
Кредит, деньги.
Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA

Гезалов увидел, что мужчина вышел из отделения банка с сумкой и небольшим пакетиком в руках, подошел к машине, сел в салон, не заметив, что уронил пакет на дорогу. И уехал. Гезалов с другом подбежали, открыли пакет и увидели в нем пачки тысячных и пятитысячных купюр.

Шамхал быстро сел за руль и погнался за машиной хозяина денег.

Шамхал Гезалов,
житель Иркутска:

Марку его автомобиля запомнить было нетрудно. Поэтому догнал я его быстро. Моргал сзади фарами, пытался пойти на обгон и поравняться, а тот не то что не останавливался, а, наоборот, нажимал на газ. Наверное, испугался, что хотят ограбить, ведь думал, что везет крупную сумму денег. Наконец, через окно удалось показать ему его пакет. Кричу: «Друг, деньги выронил!». Ну, лицо у него сразу изменилось, и он свернул на обочину.

Хозяин денег долго не хотел отпускать Шамхала, благодарил, хотел отдать несколько пятитысячных купюр, Но Гезалов не взял. Тогда иркутянин усадил Шамхала в машину, довез до ближайшего магазина и купил ему там дорогой коньяк за 15 тысяч рублей.

«Больше я ничего о нем не узнал. Телефонами не обменивались. Да, машина у него хорошая, но марку называть ее не буду по его же просьбе. Наверное, бизнесмен какой-то», — рассказал Гезалов.

Он рассказал, что не хотел, чтобы об этом случае кто-то узнал. Историю в сети выложил его друг. По словам Гезалова, он переехал из Азербайджана, сейчас держит на рынке небольшой ларек с фруктами, а в свободное время подрабатывает таксистом.

Шамхал Гезалов,
житель Иркутска:

Еще в детстве родители учили не брать чужого. Я отлично понимаю, что все возвращается бумерангом. В деньгах я не нуждаюсь, а от этого миллиона богаче и счастливее точно не стану.

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