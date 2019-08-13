Банк «Открытие» подтвердил высокое качество продаж ИСЖ по стандартам ЦБ

Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России провела контрольную закупку полиса инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) «Росгосстрах Жизнь» в Банке «Открытие» в июне 2019 года. Нарушений выявлено не было, продажа прошла в полном соответствии с требованиями Указания ЦБ № 5055-У от 11.01.2019 г. , которое вступило в силу 1 апреля 2019 года. Компания «Росгосстрах Жизнь» получила копию акта о проведении контрольного мероприятия по его итогам.