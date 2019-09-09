Банк УРАЛСИБ запустил новый квест «Соберись в круиз с Банком УРАЛСИБ»

Банк УРАЛСИБ запустил новый квест для клиентов — физических лиц «Соберись в круиз с Банком УРАЛСИБ». Главный приз — морской круиз на двоих на 11 ночей или 300 000 рублей. Для участия в квесте понадобится дебетовая или кредитная карта Банка УРАЛСИБ.

Регистрация, подробная информация о квесте, а также его правила доступны на странице квеста.

Для участия в розыгрыше необходимо сделать следующее:

перейти на официальный сайт квеста; пройти регистрацию; принять участие в онлайн-игре «Круиз с Банком УРАЛСИБ».

Каждую неделю на сайте будут опубликованы 4 задания. Участники, выполнившие 3 обязательных задания недели, принимают участие в розыгрыше еженедельного приза и главного приза — морского круиза на 11 ночей или 300 000 рублей. Кроме того, за выполнение всех 4-х заданий предусмотрены гарантированные призы. Победители будут объявляться каждую неделю.

За прохождение бонусных заданий участники могут выиграть поощрительные призы от партнеров Банка:

карту «ГОЛД» ресурса Ситилинк ( статус действует 1 год) с балансом 500 рублей;

статус действует 1 год) с балансом 500 рублей; скидку в размере 50% на первые 4 урока в онлайн-школе английского языка Skyeng;

100 бонусных баллов в рамках программы лояльности Банка УРАЛСИБ;

подписку на 20 дней в онлайн-кинотеатре MEGOGO.

За 3 выполненных задания в игре участник становится претендентом на получение еженедельного приза — поездка в Дубай, Шри-Ланку, Куала-Лумпур или Сингапур, или 80 000 рублей. Каждую неделю разыгрывается по одному направлению.

Квест «Соберись в круиз с банком УРАЛСИБ» продлится до 22 сентября 2019 года.

Срок выплаты призов: с 1 по 30 октября 2019 года.

Получить подробную информацию об организаторах стимулирующего мероприятия, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам стимулирующего мероприятия, сроках, месте и порядке их получения, и ознакомиться со всеми условиями можно на странице акции, в отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8−800−250−57−57.

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+" Fitch Ratings, «B» Standard&Poor's и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-" (RU). Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 августа 2019 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 534 банкомата, 528 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.