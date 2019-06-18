Барнаул попал в топ-5 городов по желанию женщин выйти замуж

Выяснилось, что больше всего хотят выйти замуж жительницы Волгограда, Краснодара и Барнаула.
«Именно эти города стали лидерами по интересу к свадебным платьям из расчета на душу населения в 2019 году», — уточнили в «Авито».
В топ-5 городов вошли Ульяновск и Саратов. На противоположном конце списка оказались жительницы Перми, Красноярска, Москвы, Челябинска и Екатеринбурга, пишет polit.ru.
За год спрос на свадебные платья в стране вырос на 10,4%. По его динамике лидируют Тольятти, Ульяновск, Ижевск, Самара и Волгоград. Падение интереса к таким покупкам зафиксировано в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Саратове, Перми, Челябинске, Казани, Екатеринбурге и Тюмени, следует из результатов исследования.