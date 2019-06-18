Барнаул попал в топ-5 городов по желанию женщин выйти замуж

Специалисты интернет-сервиса для размещения бесплатных объявлений «Авито» провели исследование, чтобы выяснить, жительницы каких российских городов сильнее всего хотят и чаще всего планируют выйти замуж, пишет РИА Новости. Исследование проводилось на основе анализа данных о спросе на выставляемые на продажу свадебные платья.