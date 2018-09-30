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Барнаулец продает частицу почвы с Семипалатинского полигона за миллион рублей

Житель Барнаула выставил на Avito объявление о продаже частицы оплавленной почвы с ядерных испытаний, проходивших на Семипалатинском полигоне. Стоимость товара — один миллион рублей.

Продажа частицы почвы с Семипалатинского полигона.
Продажа частицы почвы с Семипалатинского полигона.
Дмитрий на avito.ru

Частица находится внутри каменной плитки, на которой высечена надпись по-английски: «Институт радиационной безопасности и экологии», Курчатов, Казахстан.

Продажа частицы почвы с Семипалатинского полигона.
Продажа частицы почвы с Семипалатинского полигона.
Дмитрий на avito.ru
Продажа частицы почвы с Семипалатинского полигона.
Продажа частицы почвы с Семипалатинского полигона.
Дмитрий на avito.ru

«Для лучших коллекционеров. Можно в музей. Внутри линзы так называемый харитончик (оплавленная почва)», — подписал объявление некий Дмитрий.

На оборотной стороне указано на трех языках (русском, английском и казахском): «Частица оплавленной почвы с места проведения наземных ядерных испытаний. Семипалатинский полигон, Опытное поле».

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