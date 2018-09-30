Барнаулец продает частицу почвы с Семипалатинского полигона за миллион рублей

Частица находится внутри каменной плитки, на которой высечена надпись по-английски: «Институт радиационной безопасности и экологии», Курчатов, Казахстан.
Продажа частицы почвы с Семипалатинского полигона.
Дмитрий на avito.ru
Продажа частицы почвы с Семипалатинского полигона.
Дмитрий на avito.ru
«Для лучших коллекционеров. Можно в музей. Внутри линзы так называемый харитончик (оплавленная почва)», — подписал объявление некий Дмитрий.
На оборотной стороне указано на трех языках (русском, английском и казахском): «Частица оплавленной почвы с места проведения наземных ядерных испытаний. Семипалатинский полигон, Опытное поле».