Барнаулец рассказал, как выиграл «лунные» часы Хабенского на канале Юрия Дудя

Какие часы выиграл барнаулец

Напомним, каждая знаменитость, у которой журналист Юрий Дудь берет интервью, приносит какой-нибудь подарок, его разыгрывают на конкурсе среди зрителей.

Юрий Дудь — российский журналист, который создал программу на YouTube. Он один из первых соединил возможности социальной интернет-платформы и профессиональной журналистики. Ведь на YouTube видео выкладывают преимущественно любители. В своей программе Дудь берет интервью у знаменитостей, в том числе тех, которых не приглашают на ТВ. Он задает провокационные вопросы, не цензурирует мат и раскрывает героев программ с неожиданной стороны. У его канала «вДудь» 5,8 млн подписчиков.

Константин Хабенский, программа с которым появилась на канале весной 2018 года, отдал свои часы из лимитированной серии «The Last Men On The Moon», выпущенной в 2002 году.

Житель Барнаула Артем Узлов выиграл часы в программе у Юрия Дудя. Фото предоставил Артем Узлов.

Швейцарский бренд Omega гордится тем, что астронавты использовали в космосе его часы. В частности, во время экспедиций на Луну — специально для этого была создана модель Speedmaster, ее использовали участники «Аполлон 17».

Впоследствии бренд выпускал несколько лимитированных коллекций, посвященных «круглым» датам с этой экспедиции.

Астронавт Юджин Сернан, который возглавлял «Апполон 17», был амбасадором бренда Omega, именно он и подарил часы Хабенскому. Это модель, выпущенная на 30-летний юбилей экспедиции, посвященная самому Сернану. Серия лимитированная — 3 тыс. экземпляров.

У часов стальной браслет, механизм с ручным заводом и запасом хода в 48 часов, пыле- и водозащита. На обороте часов изображен официальный логотип космической миссии Apollo XVII с надписью «E.A.CERNAN APOLLO XVII 12.14.1972 LAST MAN ON THE MOON».

Между прочим, стоимость таких часов в 2019 году составляет порядка 400 тыс. рублей.

Как Артем Узлов выиграл часы

В рамках конкурса Юрий Дудь попросил зрителей придумать героя для голливудского фильма, которого мог бы сыграть Константин Хабенский. Этот герой не должен быть связан с Россией.

Артем Узлов предложил такой синопсис для сценария. Герой Хабенского держит пансионат в Швейцарии, в который приезжают люди, чтобы покончить с жизнью. Там их ждет ужин с живописным видом на озеро и лес, стакан с водой, в который добавлен яд и последний в их жизни разговор с владельцем пансионата. После беседы с ним никто не решается выпить яд. Он спасает сотни жизней. По сюжету в дальнейшем принимается закон о запрете такого рода учреждений. В это же время туда приезжает последний клиент. В беседе с ним герой рассказывает о своей жизни, и мы узнаем, что он бывший нацист, руководитель агитации и пропаганды, сбежавший в Швейцарию. Впервые придя к этому озеру, он хотел покончить с жизнью, но не решился. После спасения последнего клиента он сам выпивает воду и умирает.

Артем Узлов рассказал корреспонденту altapress.ru, что идея для сценария пришла ему в голову во время чтения новостей. В одной из заметок затрагивалась тема легализации эвтаназии в Швейцарии. По словам мужчины, этот вопрос ему небезразличен и сам он является сторонником эвтаназии.

Артем работает в строительной компании. В повседневной жизни выигранные часы он не носит и не исключает того, что в будущем сможет их продать.

Интересно, что подарок от Хабенского никому не вручали очень долго. Победителя назвали почти спустя год после выхода программы — в феврале 2019 года, в передаче с Дмитрием Киселевым. Юрий Дудь зачитал сценарий, который предложил барнаулец.

Артем Узлов лично летал в Москву, чтобы забрать часы, и сделал селфи с Дудем.