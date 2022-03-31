1 апреля
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Жизнь

Барнаульские единороссы проведут масштабную эко-акцию в парке имени Ленина

Депутат Алтайского краевого Заксобрания Сергей Писарев, депутаты Барнаульской гордумы Сергей Струченко и Кристина Юстус в рамках проекта «Единой России» «Чистая страна» проведут масштабную экологическую акцию «Чистый парк — чистому району».

Барнаульские единороссы наводят порядок на площади Победы в апреле 2021 года.
Барнаульские единороссы наводят порядок на площади Победы в апреле 2021 года.
Фото: пресс-служба администрации города Барнаула

Акция пройдет в апреле в городском парке имени Ленина. Её проведение поддержали администрация Индустриального района, общественники и представители управляющих компаний.

Для того, чтобы акция получилось яркой и результативной, единороссы, районная администрация, общественники и коммунальщики объединят усилия. Так, депутат АКЗС, директор Барнаульского зоопарка «Лесная сказка» Сергей Писарев выразил готовность приобрести 1,5 тысячи мешков для сбора мусора, обеспечить питьевой водой участников акции, выделить дополнительно две ставки на сотрудников парка, которые будут весной и летом следить за чистотой территории парка. Председатель общественного совета партийного проекта «Чистая страна», городской депутат Кристина Юстус обеспечит всех участников перчатками в нужном количестве. Совместно с заместителем председателя гордумы Сергеем Струченко они организуют участие других депутатов гордумы в проведении акции. Алексей Трофимов, директор парка спорта Алексея Смертина, готов поучаствовать силами сотрудников парка, общественности, предоставить необходимый инвентарь.

Активное участие в экологической акции примут представители студенческих волонтерских отрядов, депутаты молодежного Парламента города Барнаула. Не останутся в стороне и неравнодушные жители соседних микрорайонов. Управляющие компании и подрядные организации планируют предоставить инвентарь, технику для сбора и вывоза мусора и сухих веток.

На совещании подробно обсудили каждый участок, на который выйдут с уборкой участники акции: от микрорайона Невский до ул. Ленинградской, от парка «Лесная сказка» до ул. Антона Петрова.

Дату проведения масштабной экологической акции выбрали единогласно: мероприятие состоится 21 апреля — в День местного самоуправления в России.

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