Барнаульские сироты и инвалиды воюют с холодом и сыростью в новом доме

Жители нового дома, построенного для сирот в поселке Центральный Барнаула, обратились в суд с иском к Региональному жилищному управлению. Оно предоставило им квартиры, в которых спустя всего полгода после заселения стало невозможно жить, сообщают « Вести Алтай ».

24 квартиры в трёхэтажном доме посёлка Центральный Региональное жилищное управление приобрело летом 2018 года для сирот и семей с детьми-инвалидами. По 40,5 тысяч рублей за квадратный метр. Победителем аукциона стала ИП Лучкина. Фактически же от имени застройщика с жильцами общается Иван Рау.

Проблемы начались ещё с началом отопительного сезона: батареи больше смахивали на бывшие в употреблении, новоселы замерзали. Сам застройщик тогда объяснял: он продал региональному жилищному управлению хорошие квартиры.

Иван Рау ,

представитель подрядной фирмы:

Причем тут строители? Строительная часть была вся выполнена. Акты есть. Всё, не вопрос это больше. Я понимаю, что людям жить надо. Но от меня же не зависит подача воды, как работает канализация.

Сегодня в новостройке условия стали невыносимыми: холодно, кругом плесень и грибок. Грибок в квартирах — черный, синий. В одной из квартир откосы покрылись ядовито-красной плесенью, которую не берут даже чистящие средства.

В угловой квартире Евгении уже через 5 минут начинаешь задыхаться — от сырости. При том, что зимой здесь максимум 16 градусов. На стенах проступил несвойственный нормальному жилью узор из кирпичей. Всю эту сырость жильцы показывали застройщику.

Анастасия Савельева:

Поначалу он пытался, ходил, до нового года раз пришел. Посмотрели пришли, сказали: «Это не из-за промерзания». Возможно, мы белье сушим, как они говорят, в квартире.

У новоселов, многие из которых годами ждали этих квартир в очереди, терпение лопнуло и они коллективно обратились в суд. Но претензии предъявили не к застройщику, а к Региональному жилищному управлению, ведь именно это ведомство предоставило им квартиры. Специалисты РЖУ сюда не раз выезжали: и замеры проводили, и акты составляли.

В своем иске семьи требуют от чиновников либо привести дом в надлежащее состояние, либо признать эти квартиры непригодными для проживания и обязать чиновников предоставить новые. В РЖУ с претензиями новоселов согласились. Говорят, действительно, ни сам дом, ни крыша не утеплены, но проверять эти конструктивные нюансы при покупке не обязаны.

Дом на гарантии: в течение пяти лет застройщик должен устранять недостатки добровольно. Как пояснили в управлении, они и сами готовились встретиться с застройщиком в суде, но для начала обязаны были соблюсти формальности: вынести предписание, выдержать сроки.