Барнаульский аэропорт перейдет на летнее расписание и увеличит число рейсов

С июня в список утренних вылетов в Москву добавится рейс авиакомпании «ИрАэро» с вылетом в 6 часов.

«Аэрофлот» увеличит частоту вечерних рейсов в Москву до пяти раз в неделю.

С середины июня число полетов в Иркутск увеличится до пяти раз в неделю. С апреля возобновят рейсы из Барнаула в Красноярск (два раза в неделю). В конце мая откроют рейсы в Сургут (один раз в неделю).

Рейсы в Анапу и Симферополь будут выполнять один раз в неделю — по вторникам. Частота рейсов в Сочи в этом году увеличилась до двух раз в неделю (по средам и субботам).

Также на международном направлении в весенне-летний период будут выполняться рейсы во Вьетнам и Турцию.

Ознакомиться подробнее с расписанием можно на сайте барнаульского аэропорта.