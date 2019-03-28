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Жизнь

Барнаульский аэропорт перейдет на летнее расписание и увеличит число рейсов

Международный аэропорт Барнаул имени Германа Титова с 31 марта переходит на весенне-летнее расписание, сообщила пресс-служба авиапредприятия.

Споттинг в аэропорту Барнаула.
Споттинг в аэропорту Барнаула.
Алексей Мартышкин.

С июня в список утренних вылетов в Москву добавится рейс авиакомпании «ИрАэро» с вылетом в 6 часов.

«Аэрофлот» увеличит частоту вечерних рейсов в Москву до пяти раз в неделю.

С середины июня число полетов в Иркутск увеличится до пяти раз в неделю. С апреля возобновят рейсы из Барнаула в Красноярск (два раза в неделю). В конце мая откроют рейсы в Сургут (один раз в неделю).

Рейсы в Анапу и Симферополь будут выполнять один раз в неделю — по вторникам. Частота рейсов в Сочи в этом году увеличилась до двух раз в неделю (по средам и субботам).

Также на международном направлении в весенне-летний период будут выполняться рейсы во Вьетнам и Турцию.

Ознакомиться подробнее с расписанием можно на сайте барнаульского аэропорта.

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