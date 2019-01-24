Барнаульский суд не стал снимать запрет на работу ТЦ «ГЕОмаркет»

Торгово-офисный комплекс «ГЕОмаркет» так и не открылся вопреки заявлениям арендаторов . На очередном заседании дело даже не стали рассматривать, а просто передали в суд другого района.

22 января представители арендаторов «ГЕОмаркета» сообщали altapress.ru и другим СМИ, что ТЦ разрешили открыться, и он начнет работать с 23 января. Как выяснил «Политсибру», арендаторов обнадежила администрация торгового центра.

Однако в прокуратуре Октябрьского района altapress.ru сообщили, что все остается по-прежнему, обеспечительные меры не сняты. Дело передали в Индустриальный районный суд.

Почему закрыли «ГЕОмаркет»?

«ГЕОмаркет» закрыли 22 декабря 2018 года из-за нарушений требований пожарной безопасности. При очередной проверке там нашли нарушения, которые собственники не устранили даже после получения предписания в апреле. Для арендаторов это стало полной неожиданностью: о закрытии они узнали, когда не смогли попасть в свои магазины.

В прокуратуре на вопросы altapress.ru о причинах закрытия сообщали, что нарушения в ТЦ устранили лишь частично. Те, что остались, по данным экспертов, относятся к категории опасных. «Мы требуем устранить все нарушения. Только после этого „ГЕОмаркет“ сможет продолжить работу», — говорили в ведомстве.

В Барнауле остаются закрытыми из-за нарушений требований пожарной безопасности детская игровая зона в ТРЦ Galaxy и Дворец зрелищ и спорта. Также идет судебное разбирательство между прокуратурой и владельцем ДК «Сибэнергомаш», но закрывать его пока не собираются.