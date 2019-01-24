Барнаульский зоопарк показал, как енот уснул в забавной позе

На кадрах видно, что енот лежит на спине и держит лапой свою лапу. Потом он грациозно вытягивает ее вверх и продолжает наслаждаться сном.
В комментариях барнаульцы умиляются и отмечают ловкость енота.
На странице барнаульского зоопарка в Instagram опубликовали видео со спящим енотом. Жители города в восторге от пушистого зверька.
На кадрах видно, что енот лежит на спине и держит лапой свою лапу. Потом он грациозно вытягивает ее вверх и продолжает наслаждаться сном.
В комментариях барнаульцы умиляются и отмечают ловкость енота.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter