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Жизнь
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Барнаульский зоопарк показал, как енот уснул в забавной позе

На странице барнаульского зоопарка в Instagram опубликовали видео со спящим енотом. Жители города в восторге от пушистого зверька.

Енот.
Енот.
Открытые источники (ССО).

На кадрах видно, что енот лежит на спине и держит лапой свою лапу. Потом он грациозно вытягивает ее вверх и продолжает наслаждаться сном.

В комментариях барнаульцы умиляются и отмечают ловкость енота.

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