Барнаульский зоопарк показал, как лев грозно рычит и играет с елкой в снегу

Во время просмотра видео сотрудники «Лесной сказки» рекомендуют включить звук на максимум.

Рев льва — один из самых мощных звуков живой природы! И дело не столько в его громкости (он растекается на расстояние до 8 км), сколько в мощи и невероятной энергии, от которой стынет в жилах кровь, — отмечают работники «Лесной сказки».