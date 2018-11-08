Телеканал ТНТ назвал имена победителей масштабной всероссийской акции «Попади на ТНТ». Из тысяч претендентов эксперты телеканала, звезды и подписчики официальной группы ТНТ во «ВКонтакте» и партнеры акции отобрали 286 счастливчиков. И среди них 11 барнаульцев!

Все мечтают попасть в эфир ТНТ, но удается это далеко не каждому. ТНТ исполняет мечты! Благодаря масштабной всероссийской акции «Попади на ТНТ», которая прошла 2 сентября у «Театра Драмы» имени В.М.Шукшина, возможность засветиться в эфире телеканала ТНТ появилась у барнаульцев. Результат не заставит себя ждать: уже в январе 11 лучших роликов с участием наших ребят попадут в эфир ТНТ! Ждем наших в телеке!

В течение двух месяцев с августа по конец сентября гигантский съемочный трейлер ТНТ, внутри которого разместилась студия, монтажная комната и гримерка, колесил по стране, давая возможность тысячам россиян стать звездами эфира.

11 барнаульцев мы увидим в эфире ТНТ. Источник: архив компании ТНТ

26 городов, около 15 000 километров пути и более 6 000 тысяч уникальных эфирных роликов с участием зрителей ТНТ — размах всероссийского тура «Попади на ТНТ», действительно, впечатляет!

Несмотря на огромный интерес и неиссякаемые очереди к съемочному трейлеру ТНТ, в эфир телеканала попадут лишь 286 счастливчиков! В каждом городе было отобрано по 11 роликов, которые окажутся на ТНТ в январе.

Победителями мог стать кто угодно, ведь ТНТ любит всех своих зрителей без исключения!

11 барнаульцев мы увидим в эфире ТНТ. Источник: архив компании ТНТ

В итоге среди победителей в разных городах России — мисс Барнаул, девушки-близняшки и даже молодожены!

В десятку победителей в Барнауле, как и в остальных городах России вошли ролики, которые получили наибольшее количество просмотров среди пользователей «ВКонтакте»: по 3 в каждом городе, еще трех победителей выбирали звезды ТНТ, еще одну тройку определили представители ТНТ и, наконец, одного победителя из каждого города выбрал администратор группы ТНТ во «ВКонтакте».

Семен Супруненко,

студент , менеджер по работе с клиентами:

Это очень крутое событие, которое со мной произошло, и я целенаправленно хотел победить в таком конкурсе и попасть в 10ку лучших. Первые недели я пристально отслеживал ролики всех участников и наблюдал их активность, это предавало азарт и чувство борьбы внутри! И также с большим интересом ждал результатов конкурса. Когда все узнал, внутри было чувство удовлетворения и гордости за то, что поставленная перед собой цель достигнута! Любимый канал дал возможность почувствовать себя мини-звездой. Спасибо ТНТ, что это произошло в Барнауле и за то, что подарили столько положительных эмоций.

Семен Супруненко. Источник: архив компании ТНТ

Елена Соколова,

блогер , визажист , Мисс Барнаул:

Я безумно рада победе! Конечно, где-то в глубине душе я верила и надеялась, что это может произойти, но когда об этом узнала, моим эмоциям не было предела. Что хочу сказать? Мечты сбываются, главное в это верить.

Елена Соколова. Источник: архив компании ТНТ

Рената Хажмульдинова,

танцовщица , девушка , которую вы могли запомнить с кастинга шоу «ТАНЦЫ»:

Очень круто, что из такого количества ребят выбрали всего 10 человек, и я попала в число этих счастливчиков!!! Спасибо огромное организаторам за возможность увидеть себя на канале, который смотрю каждый день.

Еще одного победителя выбрали партнеры акции FreshBar. Им стал Игорь Ефименко, музыкант, певец:

О проекте узнал я от друга, он мне сказал что приезжает трейлер ТНТ с Москвы к нам и что будет кастинг, я посмотрел более подробную инфу, и решил что надо идти, это хороший шанс попасть в эфир. Так как я пою, это будет хороший опыт. Я каждый день просматривал на каком я месте иду по просмотром видео, на 80% был уверен, что попаду в эфир ТНТ.

Игорь Ефименко. Источник: архив компании ТНТ

Ждем барнаульцев в эфире в 2019 году!

Источник: ТНТ (16+)