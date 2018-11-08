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11 барнаульцев мы увидим в эфире ТНТ

Телеканал ТНТ назвал имена победителей масштабной всероссийской акции «Попади на ТНТ». Из тысяч претендентов эксперты телеканала, звезды и подписчики официальной группы ТНТ во «ВКонтакте» и партнеры акции отобрали 286 счастливчиков. И среди них 11 барнаульцев!

11 барнаульцев мы увидим в эфире ТНТ.
11 барнаульцев мы увидим в эфире ТНТ.
Источник: архив компании ТНТ

Все мечтают попасть в эфир ТНТ, но удается это далеко не каждому. ТНТ исполняет мечты! Благодаря масштабной всероссийской акции «Попади на ТНТ», которая прошла 2 сентября у «Театра Драмы» имени В.М.Шукшина, возможность засветиться в эфире телеканала ТНТ появилась у барнаульцев. Результат не заставит себя ждать: уже в январе 11 лучших роликов с участием наших ребят попадут в эфир ТНТ! Ждем наших в телеке!

В течение двух месяцев с августа по конец сентября гигантский съемочный трейлер ТНТ, внутри которого разместилась студия, монтажная комната и гримерка, колесил по стране, давая возможность тысячам россиян стать звездами эфира.

11 барнаульцев мы увидим в эфире ТНТ.
11 барнаульцев мы увидим в эфире ТНТ.
Источник: архив компании ТНТ

26 городов, около 15 000 километров пути и более 6 000 тысяч уникальных эфирных роликов с участием зрителей ТНТ — размах всероссийского тура «Попади на ТНТ», действительно, впечатляет!

Несмотря на огромный интерес и неиссякаемые очереди к съемочному трейлеру ТНТ, в эфир телеканала попадут лишь 286 счастливчиков! В каждом городе было отобрано по 11 роликов, которые окажутся на ТНТ в январе.
Победителями мог стать кто угодно, ведь ТНТ любит всех своих зрителей без исключения!

11 барнаульцев мы увидим в эфире ТНТ.
11 барнаульцев мы увидим в эфире ТНТ.
Источник: архив компании ТНТ

В итоге среди победителей в разных городах России — мисс Барнаул, девушки-близняшки и даже молодожены!

В десятку победителей в Барнауле, как и в остальных городах России вошли ролики, которые получили наибольшее количество просмотров среди пользователей «ВКонтакте»: по 3 в каждом городе, еще трех победителей выбирали звезды ТНТ, еще одну тройку определили представители ТНТ и, наконец, одного победителя из каждого города выбрал администратор группы ТНТ во «ВКонтакте».

Семен Супруненко,
студент, менеджер по работе с клиентами:

Это очень крутое событие, которое со мной произошло, и я целенаправленно хотел победить в таком конкурсе и попасть в 10ку лучших. Первые недели я пристально отслеживал ролики всех участников и наблюдал их активность, это предавало азарт и чувство борьбы внутри! И также с большим интересом ждал результатов конкурса. Когда все узнал, внутри было чувство удовлетворения и гордости за то, что поставленная перед собой цель достигнута! Любимый канал дал возможность почувствовать себя мини-звездой. Спасибо ТНТ, что это произошло в Барнауле и за то, что подарили столько положительных эмоций.

Семен Супруненко.
Семен Супруненко.
Источник: архив компании ТНТ

Елена Соколова,
блогер, визажист, Мисс Барнаул:

Я безумно рада победе! Конечно, где-то в глубине душе я верила и надеялась, что это может произойти, но когда об этом узнала, моим эмоциям не было предела. Что хочу сказать? Мечты сбываются, главное в это верить.

Елена Соколова.
Елена Соколова.
Источник: архив компании ТНТ

Рената Хажмульдинова,
танцовщица, девушка, которую вы могли запомнить с кастинга шоу «ТАНЦЫ»:

Очень круто, что из такого количества ребят выбрали всего 10 человек, и я попала в число этих счастливчиков!!! Спасибо огромное организаторам за возможность увидеть себя на канале, который смотрю каждый день.

Еще одного победителя выбрали партнеры акции FreshBar. Им стал Игорь Ефименко, музыкант, певец:

О проекте узнал я от друга, он мне сказал что приезжает трейлер ТНТ с Москвы к нам и что будет кастинг, я посмотрел более подробную инфу, и решил что надо идти, это хороший шанс попасть в эфир. Так как я пою, это будет хороший опыт. Я каждый день просматривал на каком я месте иду по просмотром видео, на 80% был уверен, что попаду в эфир ТНТ.

Игорь Ефименко.
Игорь Ефименко.
Источник: архив компании ТНТ

Ждем барнаульцев в эфире в 2019 году!

Источник: ТНТ (16+)

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