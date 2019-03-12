Барнаульцев приглашают на открытие нового выставочного зала

Всех гостей открытия ждет:
- Выставка работ преподавателей и студентов Новоалтайского государственного художественного училища «Мастерство из рук в руки»
- Выступление кавер-группы Лаки Грингос
- Фортепианную музыку от Ренаты Каревой
- Развлекательная программа с аниматорами для детей
- Фуршет
Ведущий вечера: Владимир Деменьев
Афиша.
Из архива галереи «Нагорная».
Галерея и школа искусств Нагорная
Дата и время: 16 марта 18.30
Адрес: Барнаул, ул. Аванесова, 30
Инстаграм: @nagornayagallery
Телефон для справок: 8−963−578−11−78
Вход на открытие — свободный (12+).