Барнаульцы проведут акцию в защиту исторических памятников

Игорь Берг,

глава регионального отделения «Гражданский патруль»

Прошел почти год с того момента, как общественность Барнаула впервые вышла на акцию в защиту историко-культурного наследия города и края. За это время ситуация не улучшилась и, к сожалению, стала еще хуже. Недавно на глазах всей России мы лишились непризнанного памятника истории Барнаула начала ХХ века — усадьбы купца Михайлова. Запланированная акция призвана не только показать масштаб проблемы, но мы также озвучим важные заявления и предложения по давно назревшим проблемам края

Акция пройдет на площади Свободы у памятника жертвам политических репрессий. Начнется она в 12 часов. Ожидается, что в ней примут участие около 100 общественников.

Также сообщается, что после акции один из ведущих краеведов в регионе, историк Данил Дегтярев проведет экскурсию «по самым проблемным объектам культурного наследия».

Напомним: тема сохранения в крае исторических памятников привлекла внимание общественников около года назад. Все это время они пытались спасти в центре Барнаула усадьбу купца Михайлова. Однако здание снесли, на его месте будет построено хздание прокуратуры.

При этом тема сохранения культурного наследия стала одной из центральных во время визита в Алтайский край делегации Президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека. Тогда один из членов совета Константин Михайлов высказался в том смысле, что при наличии политической воли историческую усадьбу купца Михайлова в Барнауле можно было спасти.