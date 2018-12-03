Барнаульцы собирают подписи на петиции с просьбой оставить здание планетарию, а не отдавать РПЦ

Петиция под названием «Не оставим детей без звезд» адресована администрации Барнаула, документ создала Виктория Романова. На данный момент петицию подписали больше 180 человек.
Планетарий должен съехать до конца декабря, а в марте 2019 года здание передадут церкви. Этот план администрация города утвердила четыре года назад. Известно, что заявку на возвращение здания Барнаульская епархия подавала в 2012 году.
Но до конца не ясно, куда переедет планетарий. На данный момент здания под него попросту нет. Altapress.ru писал, что ранее барнаульскому планетарию предлагали переехать в ДК «Трансмаш» на проспекте Ленина. Но зданию требуется реконструкция. В 2014 году ее стоимость оценивали в 38 млн рублей. За такие деньги целесообразнее возвести новое здание. Лучшее место для строительства — нагорный парк, сказал Павел Ягодкин.
Напомним, до революции здание планетария являлось Кресто-Воздвиженской церковью, расположенной на одноименном городском кладбище. В советское время могилы были разрушены, а со здания сбили купол и крест. Вместо кладбища был организован сад культуры и отдыха имени Ударников, а позднее — парк культуры и отдыха Меланжевого комбината. Бывшее здание храма в послевоенные годы частично перестроили и отдали под планетарий.
Altapress.ru писал, что Сергей Шнуров опубликовал в своем инстаграме стих про передачу здания барнаульского планетария в пользование РПЦ. Певец отметил, что в Барнауле склонны к духовности, а смотреть на планеты незачем.