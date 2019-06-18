Барнаульцы возмутились странным развлечением ребенка во дворе

На ул. Антона Петрова, 108а жители дома заметили девочку, играющую на машине, как на горке. Видео опубликовали в группе Barnaul22. Барнаульцы посчитали это «очень странным развлечением» и посоветовали родителям провести с ребенком воспитательную беседу.

Во время каникул многие дети предоставлены сами себе, сетуют горожане, а «вседозволенность порождает безнаказанность».

Другие же считают, что ничего такого в действиях ребенка нет. «У меня дочь тоже по десятке ходила, жалко что ль», — написал барнаулец.

«А что вы предлагаете, все дворы заставлены машинами. Неужели нет места в Алтайском крае, и не могут дворы в три раза больше делать, чтобы на нормальные площадки ходить можно было», — отметил другой комментатор.

Ранее в МЧС посоветовали родителям поговорить с детьми о безопасности. В частности, детям стоит рассказать: