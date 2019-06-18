Белая Дама и призрак в окне: страшные и не очень легенды Бийска

18 июня по именному указу царя Петра I был основан Бийск. В 2019 году город отмечает 310-летие. К юбилею Бийска altapress.ru собрал несколько интересных городских легенд — о призраках, революционерах, ведьме и Белой Даме.

Ведьма и коммунизм

По одной версии, эта история произошла в первые годы советской власти, по другой — при Сталине, сообщает shurapanda.blogspot.com. В Бийске жила старуха-знахарка. Она слыла ведьмой. К ней обращались за «услугами».

Кто-то на женщину донес, и за ней пришли. Люди в форме предъявили ордер, хотели арестовать и увидели, что не в избе стоят, а тонут в болоте, в тумане. Потом раз! — и снова в избе, а женщины нигде нет. И больше никто ее не видел.

Остров в тумане. СС0

«Пропавший» этаж

Музей Чуйского тракта в Бийске расположен в особняке купца Варвинского. По легенде, у двухэтажного здания изначально было три этажа. Якобы один из них ушел под землю из-за слабого грунта.

Еще одна странность этого дома — в центральной лестнице. Говорят, что ей пользовалась только прислуга, а сами хозяева особняка ходили по узкой боковой лесенке.

Белая Дама

По ночам в старинных подвалах бийского СИЗО-2 гуляет Белая Дама. Поговаривают, что несколько лет назад она напугала и свела с ума нескольких заключенных, сидевших в изоляторе.

По легенде, у начальника тюрьмы была супруга с белыми волосами. Мужчина был стар, а жена его — красива и молода. Девушка влюбилась в кого-то из подчиненных супруга. Закрутился роман. Обманутый муж застиг пару: любовника застрелил, а жену поволок за волосы в острог и замуровал в подземелье. С того момента Белая Дама и гуляет по этим подвалам, рассказывает altaj-otdyh.ru со ссылкой на «Бийский рабочий».

Ангел СС0

Призраки в особняке купца Ассанова

После полуночи, когда над Бийском встает полная луна, в особняке купца Ассанова на втором этаже в угловом кабинете зажигается свет. В окне видно бледного старого мужчину с книгой в руках. Около двух он задергивает штору и исчезает.

Согласно еще одной легенде, на крутой лестнице черного входа в особняке когда-то разбился сын купца. Говорят, иногда на этой лестнице можно услышать топот ног и смех.