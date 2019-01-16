Барнаульский врач рассказала, как готовиться к купанию в ледяной воде на Крещение и чем вредно окунаться

1 Как подготовиться к нырянию в прорубь

Чтобы нырять в прорубь, нужно быть морально и физически готовым к этому. Резкое переохлаждение может плачевно закончится для человека, у которого нет привычки принимать контрастный душ и вообще как-то воздействовать холодом на организм.

Готовиться к погружению в прорубь нужно задолго до праздничной даты. Хорошим подспорьем будут частичные обмывания холодной водой — например, только рук и ног. Однако подготовить организм за неделю не выйдет, необходим длительный курс процедур.

На место купания нужно взять очень теплую одежду, чтобы после окунания хорошо одеться и не простудиться. Подходить к купели лучше в теплой, но легко снимающейся одежде, например, в халате и валенках.

Перед купелью лучше постелить что-нибудь теплое, чтобы не наступать на снег голыми ногами, не переохладить их заранее и не поскользнуться.