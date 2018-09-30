Беременных, инвалидов и подростков будут лучше кормить в тюрьмах

На усиленный рацион имеют право инвалиды I и II групп, беременные и кормящие женщины и несовершеннолетние, пишет «Интерфакс».
Приказ также регулирует рацион питания «в случаях, если приготовление горячей пищи невозможно», и нормы замены одних продуктов питания другими.
Кроме того, в документе учтены рекомендуемые Минздравом России нормы лечебного питания для беременных и кормящих женщин в родильных домах и детей различных возрастных групп, утверждают в Минюсте.
В ведомстве не уточнили, какими конкретно продуктами будут снабжать перечисленные категории заключенных.