Без подарка никто не уйдет: 15 декабря «ТоЧКа» приглашает отпраздновать День чая

В субботу, 15 декабря во всем мире празднуют международный День чая . Уютный магазин в центре Барнаула «ТоЧКа» зовет любителей чая и кофе отметить этот день вместе: попробовать эксклюзивные сорта , запастись новинками и получить приятные подарки.

«ТоЧКа» открылась в Барнауле недавно и активно завоевывает сердца горожан. Название магазина расшифровывается как «Территория чая и кофе».

В ассортименте магазина более 500 наименований чая и больше 30 наименований кофе. Здесь можно найти продукцию торговых марок «WEISERHOUSE» и «GRUNBERG», а также новинку на барнаульском рынке — прессованный чай.

Эксклюзивные новогодние подарки. Источник: архив магазина «ТоЧКа» Новогодний кофе. Источник: архив магазина «ТоЧКа» Эксклюзивные чайные подарки. Источник: архив магазина «ТоЧКа» Эксклюзивные чайные подарки. Источник: архив магазина «ТоЧКа» Новогодние подарки. Источник: архив магазина «ТоЧКа» Чайное ассорти. Источник: архив магазина «ТоЧКа» Эксклюзивные чайные подарки. Источник: архив магазина «ТоЧКа» Эксклюзивные чайные подарки. Источник: архив магазина «ТоЧКа»

Ирина Павленина,

директор:

Здесь все сделано с любовью. Мы готовим единичные, эксклюзивные чайные подарки, готовы выслушать и учесть пожелания каждого клиента.

В международный День чая магазин будет открыт с 10.00 до 17.00 по адресу: переулок Геблера, 33. Всех гостей магазина ждут подарки от гостеприимной команды «ТоЧКи». А чтобы поход сюда стал еще приятней, можно заранее скачать бесплатное приложение UDS Game, зарегистрироваться, ввести промокод «tochka22» и получить постоянную скидку в «ТоЧКе».