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Без подарка никто не уйдет: 15 декабря «ТоЧКа» приглашает отпраздновать День чая

В субботу, 15 декабря во всем мире празднуют международный День чая. Уютный магазин в центре Барнаула «ТоЧКа» зовет любителей чая и кофе отметить этот день вместе: попробовать эксклюзивные сорта, запастись новинками и получить приятные подарки.

Эксклюзивные чайные подарки.
Эксклюзивные чайные подарки.
Источник: архив магазина «ТоЧКа»

«ТоЧКа» открылась в Барнауле недавно и активно завоевывает сердца горожан. Название магазина расшифровывается как «Территория чая и кофе».

В ассортименте магазина более 500 наименований чая и больше 30 наименований кофе. Здесь можно найти продукцию торговых марок «WEISERHOUSE» и «GRUNBERG», а также новинку на барнаульском рынке — прессованный чай.

Эксклюзивные новогодние подарки.
Эксклюзивные новогодние подарки.
Источник: архив магазина «ТоЧКа»
Новогодний кофе.
Новогодний кофе.
Источник: архив магазина «ТоЧКа»
Эксклюзивные чайные подарки.
Эксклюзивные чайные подарки.
Источник: архив магазина «ТоЧКа»
Эксклюзивные чайные подарки.
Эксклюзивные чайные подарки.
Источник: архив магазина «ТоЧКа»
Новогодние подарки.
Новогодние подарки.
Источник: архив магазина «ТоЧКа»
Чайное ассорти.
Чайное ассорти.
Источник: архив магазина «ТоЧКа»
Эксклюзивные чайные подарки.
Эксклюзивные чайные подарки.
Источник: архив магазина «ТоЧКа»
Эксклюзивные чайные подарки.
Эксклюзивные чайные подарки.
Источник: архив магазина «ТоЧКа»

Ирина Павленина,
директор:

Здесь все сделано с любовью. Мы готовим единичные, эксклюзивные чайные подарки, готовы выслушать и учесть пожелания каждого клиента.

В международный День чая магазин будет открыт с 10.00 до 17.00 по адресу: переулок Геблера, 33. Всех гостей магазина ждут подарки от гостеприимной команды «ТоЧКи». А чтобы поход сюда стал еще приятней, можно заранее скачать бесплатное приложение UDS Game, зарегистрироваться, ввести промокод «tochka22» и получить постоянную скидку в «ТоЧКе».

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