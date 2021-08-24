Правительство Хакасии официально заявило об отстранении от работы 15% учителей, если они не вакцинируются до начала учебного года.

Власти сообщили, как пройдет начало учебного года — все праздничные линейки 1 сентября состоятся с соблюдением эпидтребований.

При этом, как отметила министр образования и науки Лариса Гимазутина, праздник этот будет не для всех.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, школы должны обеспечить безопасность учебного процесса, подразумевающую и вакцинацию педагогов.

Министр сообщила, что лишь 85% работников учреждений привились от ковида.

«Непривитые сотрудники 1 сентября будут отстранены от работы без сохранения зарплаты. Будем искать варианты составления расписания так, чтобы все дети учились. Срыва учебного процесса мы не допустим», — заявила Гимазутина.

Она напомнила, что прививочная кампания среди педагогических коллективов продолжается, так что есть возможность не остаться без денег.

Ранее опубликовали фото «приказов» об обязательной вакцинации преподавателей алтайских вузов: нет прививки — нет зарплаты.