Бывший электрик рассказал, как разбогател в США на алтайском мумие

Андрей Коновалов родился в Озерске в Челябинской области и какое-то время работал электриком на местном заводе. Потом он переехал в США и стал успешным бизнесменом с зарплатой в 50 тыс. долларов, пишет Forbes. Все благодаря алтайскому мумие. Теперь он намерен выходить на глобальный рынок.

Бывший электрик из Челябинской области в Штаты переехал в 2011 году по программе Work and Travel USA. Причем он даже плохо знал английский язык, но решил остаться и поселился в Калифорнии.

«Как-то друг рассказал мне про знакомого, который пьет что-то черное из Индии и выглядит благодаря этому лет на 10 моложе. Оказалось, он употребляет странную штуку под названием shilajit», — рассказал Коновалов.

Выяснилось, что «Шиладжит» по составу напоминает алтайское горное мумие. Индийская версия стоит 80 долларов (около пяти тысяч рублей) за 10 граммов. Отечественная — два доллара (120 рублей) за 15 граммов.

Алтайское мумие теперь продается в США под названием Natural Shilajit. Коновалов оформил добавку в минималистичном дизайне и продает ее через сайт, соцсети, а также через магазины премиум-класса. В месяц у него приобретают 700 баночек с мумие.

Что такое мумие

Биологически активное смолоподобное вещество, вытекающее из расщелин скал южных гор; горное масло. Те, кто добывает вещество в горах, называют его «слезами гор».

Предполагается, что мумиё представляет собой отходы жизнедеятельности летучих мышей и грызунов, говорится в Википедии. Горные пещеры дают прибежище колониям летучих мышей, питающихся насекомыми горных регионов, которые в свою очередь питаются горными травами и/или нектаром их цветов.

В государственных медицинских уч­ре­ж­де­ни­ях Рос­сии из-за отсутствия дан­ных кли­ни­ко-экс­пе­риментального изу­че­ния, доказывающих какой-либо лечебный эффект от мумиё, оно не используется.

Считается, что мумиё обладает об­ще­ук­ре­п­ляю­щим и про­ти­во­вос­па­ли­тель­ным действием, усиливает за­щит­ные, ре­ге­не­ра­тив­ные и ре­па­ра­тив­ные про­цес­сы в организме, помогает при лечении брон­хи­аль­ной ас­т­мы, хро­нических заболеваниях ды­ха­тель­ных пу­тей и же­лу­доч­но-ки­шеч­но­го трак­та, кож­ных и по­чеч­но­ка­мен­ной бо­лез­нях, для ус­ко­ре­ния восстановления переломов ко­ст­ной тка­ни.