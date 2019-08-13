Бизнес-девичник: как Алтайский фонд МСП провел первый в России спецкурс для женщин-предпринимателей

С 18 июля по 9 августа Алтайский фонд МСП впервые в России провел специальный бизнес-курс «Хочу, могу, делаю!» для женщин-предпринимателей. Спикеры федерального уровня рассказали, как прокачать свой бизнес и сохранить гармонию в семье.

«Женский бизнес» — это федеральный образовательный проект для женщин-предпринимателей, разработанный Деловой средой от Сбербанка совместно с Алтайским фондом развития малого и среднего предпринимательства.

Участницами программы стали 80 женщин. У всех них есть свой бизнес на разной стадии развития: кто-то только открыл собственное дело, а кто-то руководит собственной компанией уже больше 10 лет.

Курс провели спикеры со всей страны. Все они — действующие предприниматели со своими проверенными кейсами и рабочими лайфхаками. Они рассказали, как построить сильную команду, вести эффективные переговоры, управлять продажами и контролировать финансы. Многие участницы оценили также лекции по маркетингу и продвижению бизнеса в интернете.

А главное — спикеры поделились главным секретом женского предпринимательства: как грамотно управлять своим силами, чтобы найти время и на семью, и на работу.

Наталья Петрова,

руководитель «Мастерской домашнего уюта»:

Для меня любое обучение — глоток свежего воздуха. Потому что постоянно варишься в своем мире, решаешь свои задачи, уделяешь время детям и супругу. Обучение — это в какой-то степени отдых, смена деятельности. Когда узнала, какие спикеры будут, сразу решила записаться на программу. Мне очень понравилась атмосфера «девичьего» коллектива! Я также оценила лекции по маркетинговым стратегиям, по командообразованию.

Елена Токарева,

владелица частной кондитерской «Сладовница»:

Участие я приняла, потому что заинтересовала программа и спикеры. Мы сейчас как раз масштабируемся и первое, что нам нужно — это продажи. Также была интересна линия финансов и увеличения доходов. Из программы уже взяли на вооружение информацию о построении бизнес-процесса.

Ирина Черепанова,

руководитель центра поддержки предпринимательства Фонда МСП:

Сложилась очень доброжелательная и дружеская атмосфера. Несмотря на то , что у нас есть начинающие бизнес-леди и более опытные , дающиеся знания полезны для всех. Я вижу , что участницы все радостные , довольные. Главное , чтобы полученные знания они начали реализовывать в своем бизнесе. Далее мы их будем сопровождать и отслеживать эффективность программы.

Спецкурс «Хочу, могу, делаю!» состоялся впервые не только в Барнауле, но и во всей России. Затем его планируют провести в Ленинградской области, Орле и Ханты-Мансийской автономной области.

Что известно о курсах Алтайского фонда МСП

Алтайский фонд МСП регулярно проводит обучающие семинары, бизнес-обучения и тренинги. Совместно с Минэкономразвития РФ, Сбербанком и 200 другими партнерами фонд разработал крупнейшую в России платформу знаний и сервисов для бизнеса. Сегодня эти программы входят в топ-3 образовательных практик для предпринимателей. Очное обучение уже прошли более 4500 человек по всей России.