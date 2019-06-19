Благодарность президента для алтайского энергетика

Александр Николаевич посвятил работе в электросетевом комплексе Алтайского края 33 года, и все эти годы — в Северных электрических сетях. После окончания НЭТИ, молодой инженер Александр Годунов пришел в Панкрушихинский РЭС мастером. И с тех пор его трудовой путь — отражение истории развития отрасли в регионе. Последние десять лет А.Н. Годунов руководит Северными сетями, которые обеспечивают электроэнергией и занимаются развитием инфраструктуры восьми крупных районов и города Камня-на-Оби.

Наверное, ни у кого не возникнет вопрос, за что Годунов удостоен благодарности президента. Что бы ни случилось в сетях из-за сибирской непогоды, Александр Николаевич всегда руководит устранением технологических нарушений на месте, не из кабинета. Три года назад он непосредственно участвовал в восстановлении энергоснабжения ВЛ-110 кВ «Светлая-Камень», годом позже из-за масштабного технологического нарушения на линии «Баево-Завьялово» лично участвовал в эвакуации детей из летнего оздоровительного лагеря. Работа энергетиков — не только борьба со стихией. Реконструкция линий высокого напряжения, замена силовых трансформаторов, ремонт КТП — всем этим директор производственного отделения занимается из года в год, обеспечивая надежное электроснабжение потребителей северной части Алтайского края.

Коллектив компании поздравляет Александра Николаевича с этим знаменательным событием. Благодаря таким людям можно с уверенностью сказать, что электроэнергетика Алтайского края в надежных руках!

справка

ГК «Россети» является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 758 млрд кВт·ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» — 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя 35 дочерних и зависимых общества, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.

Компания «Россети Сибирь» (ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания (МРСК) Сибири») — дочернее общество ПАО «Россети», осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания — свыше 1,934 млн. квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4−110 кВ — 255 539 км. В электросетевой комплекс МРСК Сибири входит 56 046 трансформаторных подстанций 6−10−35/0,4 кВ и 1 836 подстанции 35−110 кВ общей установленной мощностью 45 386 МВА.

В Россети Сибирь действует единый контакт-центр: 8−800−1000−380 (звонок бесплатный).