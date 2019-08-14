Благоустройте это немедленно: как европейский образ жизни проникает в Барнаул

В этом году в Барнауле массово благоустраивают огромные общественные пространства и от этого еще уродливее выглядят те, до которых не дошли руки. Горожане возмущаются отсутствию тротуаров и разбитому асфальту, попутно споря о том, какими должны быть улицы и дороги города. Давайте разбираться.

Тротуарная плитка появилась когда людям стало не хватать природного камня для мощения больших территорий. Дорогой и трудоемкий в работе материал заменил более дешевый и технологичный из бетона. Такой плиткой еще в начале XIX века выложили дорогу от Амстердама до Гарлема. И сейчас Европа, да и Россия выбирает для общественных пространств именно тротуарку. Она практична, удобна, ремонтопрогодна и, что очень важно для имиджа города, выглядит аккуратно и презентабельно.

Но это еще не все. К экологии и комфорту асфальтового покрытия есть масса претензий. Оно плавится в жару и парит битумом. Смог надолго повисая в воздухе вместе с выхлопными газами. В дождь на тротуаре обязательно появляются лужи, потому что воде некуда уходить. Поэтому плитке отдают предпочтение, если стоит задача создать твердое покрытие.

Москва Этот столичный город совсем недавно прославился новым роскошным парком «Зарядье». СМИ отмечали европейский уровень благоустройства и набор всевозможных функций. Здесь можно не только отдыхать, но и заниматься спортом, веселиться на концертах, работать и учиться. Стеклянная кора , парк «Зарядье» Фото предоставлены пресс-службой парка «Зарядье» Тротуары и дорожки этого парка выложены плиткой в форме сот. Она отлично вписалась в стильный ландшафт «Зарядья» и настолько комфортная для пешеходов, что они не замечают ее под ногами. Уютные европейские улочки. Тротуарная плитка. CC0 Уютные европейские улочки. Тротуарная плитка. CC0 Берлин Парижская площадь ( Берлин). CC0 Улицы этого европейского города во многих местах сохранили брусчатку прошлых столетий. Однако много исторических и, конечно, современные общественных пространств часто благоустраивают тротуарной плиткой, а для строительства автодорог используют асфальт. Уютные европейские улочки. Тротуарная плитка. CC0 Уютные европейские улочки. Тротуарная плитка. CC0 Уютные европейские улочки. Тротуарная плитка. CC0 Лондон Newcastle , UK. CC0 Оксфорд-стрит, Трафольгарская площадь и множество других мест притяжения столицы Англии сохранили историческую архитектуру и образ. Однако очевидна забота местных властей о том, чтобы современникам было удобно здесь находиться. И вновь тротуары уложены плиткой различной формы. Уютные европейские улочки. Тротуарная плитка. CC0 Уютные европейские улочки. Тротуарная плитка. CC0 Уютные европейские улочки. Тротуарная плитка. CC0

Естественно, что предприниматели «считали» тенденцию и стали стоить заводы, которые способны выпускать «тротуарку» нужного качества и объема в заданные сроки. «Если бы весь мир по-прежнему закатывал свои улицы в асфальт, то, очевидно, инвестиции направили бы на развитие асфальто-бетонных заводов, — говорит директор «ЖБИ «Сибири» Кирилл Овсянников.

Хотя, говорят эксперты, полностью отказываться от асфальтового покрытия не стоит. Это по-прежнему отличный материал для шоссе. За счет скорости укладки дешевизны исходных материалов стоимость финишного слоя — собственно асфальта — меньше, чем у плитки.

Чем тротуарная плитка отличается от асфальта

Параметры Тротуарная плитка Асфальт Экологичность Безопасна и для человека , и для окружающей среды , потому что ее производят только из песка и цемента. Содержит битум. При нагревании выделяет канцерогенные вещества. Срок службы До 50 лет. 5−10 лет. Устойчивость к атмосферным явлениям Устойчива к жаре , свету , сибирским морозам , перепадам температур , осадкам. От перепадов температур и осадков появляются трещины , которые быстро увеличиваются. Комфорт Вода уходит в почву через швы между плитками. Вода образует потоки и скапливаясь в лужи. Ремонт Допускается локальный ремонт и повторное использование плитки. Для ремонта требуется заменять большие участки покрытия. Ямочный ремонт неэффективен. Внешний вид Разнообразие форм и цвета. Может быть только серого цвета. Поверхность Неровная , есть швы. Ровная , без швов. Нагрузки Предназначена для пешеходов и легкого транспорта. Выдерживает движение крупногабаритного транспорта.

Как в Барнауле?

Тротуарная плитка на пр. Социалистическом. barnaul.org

За три года в Барнауле отремонтировано около 120 тыс. кв. м тротуаров, поделился накануне глава администрации города Сергей Дугин. Большая часть сменила потрескавшийся асфальт на тротуарную плитку. Чтобы территория выглядела интереснее и наряднее, а гуляющие чувствовали, что они живут в XIX веке, архитекторы предложили особенные проекты. Они создали с помощью цветных элементов узоры.

«Все сделано очень достойно. Наша задача — привести в один архитектурный стиль все тротуары в центре города. Мне всегда плитка нравилась больше асфальта», — подчеркнул мэр города Сергей Дугин, когда оценивал качество работ на пр. Социалистическом.

Глава рассказал, что за последене время в Барнауле отремонтирован 41 тротуар. Это почти 176 тыс. кв. м. Новые тротуары уже построены на 49 улицах. Только в этом году пешеходные зоны появятся на 24 улицах: проспекте Коммунаров, улицах Меланжевой, Аносова, Солнечная Поляна, Ткацкой, Беляева, Эмилии Алексеевой, Мамонтова, Изящной и других», — рассказал глава города.