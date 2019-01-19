Богоявление в 2019 году: в чем смысл праздника, традиции и запреты

Что такое Богоявление?
Крещение — важный православный праздник. Он посвящен описанному в Евангелии событию — крещению Иисуса Христа в водах реки Иордан.
Второе название праздника — Богоявление — связано с чудом, котором произошло во время крещения Христа. С высоты на него сошел Дух Святой в облике голубя, а голос Бога с неба назвал сыном, рассказывает «Фома».
Так по церковному преданию людям явилась Святая Троица: голос — Бог Отец, Иисус Христос — Бог Сын, голубь — Бог Дух Святой.
Крещение Господне 2019: традиции праздника
В праздник Богоявления священники одеваются в белые ризы.
Верующие обязательно посещают церковную службу.
Главная особенность богослужения на Крещение — освящение воды. Это делают два раза, 18 и 19 января. Крещенская вода называется Великой агиасмой: к ней положено относиться как к великой святыне.
Что нельзя делать в праздник Богоявления?
- Нельзя заниматься оккультными и магическими обрядами, гадать, делать привороты, увлекаться приметами.
- Нельзя употреблять алкоголь, если вы планируете окунуться в купель.
- Нельзя пренебрежительно относиться к крещенской воде. Ею нельзя мыть пол, мыться в бане, добавлять в чай, давать пить домашним животным и прочее.
- Святой водой нельзя смыть порчу и сглаз, потому что с точки зрения церкви сглаза и порчи не существует, объясняет «Фома».
- Кроме того, в прорубь нельзя окунаться людям, страдающим некоторыми болезнями.