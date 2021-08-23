Более 4500 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае

В Алтайском крае за сутки подтвердилось 265 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело 88 пациентов, умерло 23 человека, сообщили 23 августа в оперштабе. Общее число умерших пациентов за все время превысило 4 500 человек.

В реанимациях находится 823 пациента, из них 202 подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в ковидных госпиталях с коронавирусом лечатся 2 763 человека и 363 с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в крае составляет 68 384 человека, выздоровели всего 52 096 пациентов, не справились с болезнью 4 506 человек.

Новые случаи

Барнаул — 79,

Бийск — 16,

Новоалтайск — 10,

Первомайский район — 9,

Рубцовск — 7,

Заринск , Камень-на-Оби , Славгород , Мамонтовский район — по 6 заболевших,

Камень-на-Оби Славгород Мамонтовский район — по 6 заболевших, Благовещенский , Курьинский , Михайловский , Павловский , Родинский , Солтонский , Топчихинский , Усть-Калманский районы — по 5 заболевших,

Курьинский Михайловский Павловский Родинский Солтонский Топчихинский Усть-Калманский районы — по 5 заболевших, Алейский , Баевский , Егорьевский , Ельцовский , Заринский , Локтевский , Ребрихинский , Угловский , Шипуновский районы — по 4 заболевших,

Баевский Егорьевский Ельцовский Заринский Локтевский Ребрихинский Угловский Шипуновский районы — по 4 заболевших, Змеиногорский , Зональный , Кулундинский , Кытмановский , Рубцовский , Тальменский районы — по 3 заболевших,

Зональный Кулундинский Кытмановский Рубцовский Тальменский районы — по 3 заболевших, Бийский , Бурлинский , Калманский , Немецкий национальный , Новичихинский , Панкрушихинский , Табунский , Третьяковский , Тюменцевский районы — по 2 заболевших,

Бурлинский Калманский Немецкий национальный Новичихинский Панкрушихинский Табунский Третьяковский Тюменцевский районы — по 2 заболевших, Волчихинский , Косихинский , Крутихинский , Поспелихинский , Суетский , Хабарский , Целинный , Чарышский районы — по 1 заболевшему.

По данным на утро 23 августа, в крае прививается 600 218 человек, в том числе: 127 846 человек получили первую прививку и 471 248 — полностью привиты. 1 124 человека ревакцинировались.