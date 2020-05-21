Live-выступление Little Big с треком UNO в студии Радио ENERGY набрало на YouTube-канале радиостанции свыше 10 миллионов просмотров, сообщает OnAir.ru со ссылкой на пресс-центр ГПМ Радио (ВКПМ).

Более 10 миллионов просмотров собрало в YouTube выступление Little Big на Радио ENERGY.

Радиопремьера хита, который питерский рэйв-квартет подготовил для «Евровидения-2020», состоялась два месяца назад. Помимо Ильи «Ильича» Прусикина, Софьи Таюрской, Антона Лиссова и Сергея Gokk Макарова на Радио ENERGY в качестве бэк-вокалистов выступили фронтмен джипси-фолк-рок-группы The Hatters Юрий Музыченко и Флорида Чантурия, вокалистка группировки «Ленинград».

На подтанцовке у музыкантов оказались ведущие «Шоу с Чёрным Перцем» Саймон, Даша Аникина и Катя Калинина, а вместе с ними движения нового танца, ставшие затем основой всероссийского танцевального флешмоба в поддержку песни UNO, исполнили и все зрители Открытой студии Радио ENERGY.

В этом году из-за пандемии «Евровидение» прошло в новом формате. Впервые организаторы мероприятия отказались от соревновательного элемента участников и устроили 16 мая онлайн-концерт «Europe Shine A Light» с включениями из разных стран. Россию представляла группа Little Big, снискавшая громадную популярность не только у нас, но и за рубежом. На выступления отводилось не больше минуты эфирного времени и, к сожалению, из-за этого ограничения полностью трек публика так и не услышала.

Однако у каждого есть шанс вновь насладиться UNO в полной версии и потанцевать вместе с Little Big и ведущими Радио ENERGY.

Источник: https://myaltai.com/2020/05/20/62694.html