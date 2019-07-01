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1 июля
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Большой Финал конкурса «Мисс Гранмулино 2019» пройдет в Барнауле

Дождались! 6 июля на Летней площадке кофейни «Гранмулино» состоится Большой Финал конкурса «Мисс Гранмулино 2019». В этот раз лейтмотив вечера «Я разная». Шоу-программа обещает быт яркой.

Почти год каждый месяц среди красавиц Барнаула проводился конкурс. Пришло время выбрать лучшую! Главный приз — путешествие в Италию!

В программе вечера:
  • дефиле участниц,
  • зажигательные танцы,
  • выступления популярных артистов города,
  • розыгрыши.

Приходите, будет жарко! Начало в 19.00.

Билеты можно приобрести в ресторане «Гранмулино». Бронь столов обязательна: 36−36−00

Внимание! Количество мест ограничено.

Информационные партнеры: Новое радио Барнаул, ИД Алтапресс, Интернет-сообщество Barnaul22, Amic

Генеральный партнер: Авиафлот — туристическая компания

Партнеры:

  • Модельное агентство «Стиль» @stylemodelsstyle
  • Хореограф Максим Чуманов
  • Официальный фотограф конкурса Антон Губанов @ganph
  • Фактория джинсIДжинсы Барнаул @factoriajeans
  • ООО «Инком торг» ТМ Алтайский лен
  • Агентство праздников «Для Души»
  • Магазин спортивной одежды BonaFide @bonafide22
  • Pepsi
  • Студия красоты Амелия @ameliaorlova
  • Вяткина Екатерина, украшения ручной работы @k.vyatkina
  • Корейская косметика @mams_shop.ru
  • Страховая компания Согаз

Информационные партнёры:

  • Новое Радио Барнаул @newradio_barnaul
  • Barnaul 22 @barneos22
  • ИД Алтапресс
  • Информационное агентство «Амител» @amic_ru

Организаторы конкурса — кофейня GranMulino и ресторане Vienne Lion. Срок проведения конкурса — до 06.07.2019. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по электронной почте stil_models@mail.ru.

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