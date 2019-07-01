Большой Финал конкурса «Мисс Гранмулино 2019» пройдет в Барнауле

Дождались! 6 июля на Летней площадке кофейни «Гранмулино» состоится Большой Финал конкурса «Мисс Гранмулино 2019». В этот раз лейтмотив вечера «Я разная». Шоу-программа обещает быт яркой.

Почти год каждый месяц среди красавиц Барнаула проводился конкурс. Пришло время выбрать лучшую! Главный приз — путешествие в Италию!

В программе вечера: дефиле участниц,

зажигательные танцы,

выступления популярных артистов города,

розыгрыши.

Приходите, будет жарко! Начало в 19.00.

Билеты можно приобрести в ресторане «Гранмулино». Бронь столов обязательна: 36−36−00 Внимание! Количество мест ограничено.

Информационные партнеры: Новое радио Барнаул, ИД Алтапресс, Интернет-сообщество Barnaul22, Amic

Генеральный партнер: Авиафлот — туристическая компания

Партнеры:

Модельное агентство «Стиль» @stylemodelsstyle

Хореограф Максим Чуманов

Официальный фотограф конкурса Антон Губанов @ganph

Фактория джинсIДжинсы Барнаул @factoriajeans

ООО «Инком торг» ТМ Алтайский лен

Агентство праздников «Для Души»

Магазин спортивной одежды BonaFide @bonafide 22

Pepsi

Студия красоты Амелия @ameliaorlova

Вяткина Екатерина , украшения ручной работы @k.vyatkina

украшения ручной работы @k.vyatkina Корейская косметика @mams_shop.ru

Страховая компания Согаз

Информационные партнёры:

Новое Радио Барнаул @newradio_barnaul

Barnaul 22 @barneos22

ИД Алтапресс

Информационное агентство «Амител» @amic_ru