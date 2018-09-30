Читайте нас в соцсетях
2 октября 9°C
Новости
Вся лента
Жизнь
405

«Смысла нет»: глава алтайского сельсовета прекратил голодовку в защиту интересов жителей

Глава Сибирского сельсовета Первомайского района и депутат Олег Боронин вышел из голодовки, которую объявил 25 сентября. На такие меры он пошел в знак протеста против непринятия администрацией района мер по подготовке двух поселков к отопительному сезону.

Олег Боронин.
Олег Боронин.
Анна Зайкова

Депутат сообщил на свой странице в Facebook, что прекратил голодать по нескольким причинам. Глава сельсовета заявил, что ситуация зашла в тупик, на его требования районная администрация не реагирует, а ему необходимо выполнять свою работу. Кроме того, прокуратура начала проверку ситуации, а теплоснабжающая организация СТПК пообещала приступить к работам по подготовке системы к прохождению зимнего отопительного периода поселка Сибирский на следующей неделе.

Также жители сельсовета составили и увезли губернатору Алтайского края массовое коллективное обращение, «касающееся сложившейся катастрофической ситуации». Сам Боронин сообщил, что чувствует себя нормально, свои обязанности главы в ходе голодовки исполнял в полной мере.

Как пояснил Боронин, поселки Сибирский и Рогуличный имеют централизованные системы теплоснабжения, а значит полномочия по их подготовке к зиме должна выполнять администрация Первомайского района. Однако до сих пор к этим работам никто не приступил.

Глава сельсовета также протестовал против отсутствия надлежащего контроля и поддержки со стороны правительства Алтайского края и против финансовой политики компании «Газпроммежрегионгаз Новосибирск».

Помимо надлежащей подготовки поселков к зиме Боронин требовал «немедленно организовать на территории муниципалитета полноценный самостоятельный участок коммунального хозяйства с соответствующими штатными единицами».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка