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12 марта
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Бой подушками и горы блинов: как прошел «Масленичный солнцепек» в парке «Лесная сказка»

10 марта в парке «Лесная сказка» прошел большой праздник — «Масленичный солнцепек» от издательского дома «Алтапресс». Зиму провожали песнями, хороводами, народными забавами и горами блинов!

«Масленичный солнцепек» в парке «Лесная сказка».
«Масленичный солнцепек» в парке «Лесная сказка».
Ирина Пергаева

Кроме блинчиков гости праздника могли угоститься чаем «Фруктовая линия» от группы компаний «Чайный мир». А самых голодных алтайский пищекомбинат «Меленка-ОСТ» пригласил на главную сцену и устроил конкурс поедания пельменей марки «Большая кастрюля». На аллее парка ИСК «Союз» установил огромную раскраску для ребятишек, «Покровская сыроварня» провела дегустацию алтайских сыров собственного производства, а компания «Диво Алтая» устроила фотосессию с очаровательными хаски и познакомила гостей с разными видами уникального экомасла-спрея марки ALTARIA. Каждый мог попробовать свои силы в перетягивании автомобиля LADA и провести тест-драйв новых моделей.

На главной сцене праздника прошли конкурсы с вкусными подарками от «Молочной сказки», ИСК «Союз» и компании «Алейскзернопродукт им. С.Н. Старовойтова». Сеть распродаж «Галамарт» позвала сказочных друзей с Бабой-ягой во главе и наградила самых активных участников праздника на сцене. Гости пробовали себя в русских народных забавах от журнала «Телепарк» и газеты «Читай!город»: метали валенки, бились подушками и перетягивали канат. Фонд спортивного и военно-патриотического воспитания «Лидер» организовал спортивную площадку со сладкими призами для всех участников.

Праздник закончился традиционным сожжением чучела зимы.

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