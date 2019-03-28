Божена Рынска дала откровенное интервью и рассказала, кого винит в гибели мужа Игоря Малашенко

По словам журналистки, большая часть наследства Игоря Малашенко достанется его бывшей семье, пишет gazeta.ru. Рынска не намерена оспаривать это решение. Ей достались две квартиры. Она собирается сдавать одну из них в аренду:
«Жить на что-то надо, а на работу не так просто устроиться», — сказала Рынска.
Журналистка винит в смерти мужа его бывшую жену. «Я примириться с убийцей моего мужа не могу», — цитирует ее dni.ru.
Рынска считает, что причиной гибели ее мужа стал тяжелый бракоразводный процесс: последние полгода своей жизни Малашенко делил имущество с бывшей семьей. По мнению журналистки, ее супруг мог просто не выдержать психологического давления.
Вдова рассказала, что супруг начал грозить суицидом за несколько месяцев до смерти, когда отказывался ехать на суд. А Рынска отвечала ему: сначала завещай что-то.
Божена Рынска призналась, что ее не покидают суицидальные мысли, пишет lenta.ru.
О смерти 64-летнего Игоря Малашенко стало известно 25 февраля. Его тело нашли в собственном доме в испанской Марбелье. Позже Ксения Собчак заявила, что политолог покончил с собой.
Божена Рынска известна своими скандальными высказываниями в соцсетях. В конце 2016 года россияне даже опубликовали петицию с требованием лишить ее российского гражданства. Поводом для обращения стала неоднозначное заявление Рынски о крушении Ту-154 в Сочи, в котором она поглумилась над гибелью журналистов телеканала НТВ и назвала их «НТВошками».