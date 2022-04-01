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Жизнь

Будут колбаса и пирожные. Барнаульцев приглашают на продуктовые ярмарки 2 апреля

В Барнауле в субботу, 2 апреля, вновь пройдут социальные продуктовые ярмарки на пяти участках, сообщает мэрия города.

Колбаса.
Колбаса.
Анна Зайкова

Напомним, новый сезон социальных ярмарок в Барнауле открыли 6 марта. За месяц на выездных базарчиках самым большим успехом пользовались колбасы и деликатесы.

2 апреля вновь пройдут продовольственные ярмарки — в каждом из районов города.

«Широкий ассортимент продуктов <…> представят мясо птицы, свинину и говядину, колбасные, мясные, рыбные деликатесы; растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия, овощи, фрукты и т.д.», — заверили в мэрии.

Время проведения ярмарок — с 10:00 до 14:00. Посетителей ждут по следующим адресам:

  • пр-кт Ленина, 71;
  • ул.50 лет СССР, 51а;
  • пл.Народная;
  • пр-кт Ленина, 152;
  • пр-кт Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а.

Напомним, на осенних ярмарках в 2021 году картошка стала самой популярной едой в Барнауле.

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