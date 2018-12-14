Бумажное шоу и танцы с белым мишкой: как прошел большой семейный праздник в Барнауле

8 декабря на площадке « Эко Ярмарки ВДНХ » состоялся большой семейный праздник. На главной сцене победители конкурса « Люблю алтайские продукты » получили ценные призы, остальные участники — подарки от партнеров, а для гостей устроили настоящее веселье с играми, мастер-классами и волшебным шоу с участием любимых мультгероев.

Гости праздника играли в популярные настольные игры на внимание и ловкость от магазина настольных игр и комиксов «ХОББИTOWN», делали кадры на память в красивой фотозоне с алтайскими продуктами и участвовали в мастер-классах от хобби-маркета Handmad. На площадке проходили тыквенные выборы, где участники могли отдать решающий голос в судьбе тыквы-гиганта, а также каждый мог поучаствовать в распродаже и дегустации от отделов «Эко Ярмарки ВДНХ».

Подвижные игры с аниматорами, аквагрим, выступление маленьких звездочек из школы вокала «Мотив» и студии танца «Лариса» подарили всем гостям отличное настроение в этот зимний солнечный день. Завершился семейный праздник волшебным бумажным шоу и танцами с белым мишкой.